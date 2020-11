Alleen nog vliegen met vaccinatiepaspoort? ‘Serieuze optie’

Financieel

De Australische luchtvaarmaatschappij Qantas wil in de toekomst alleen nog gevaccineerde passagiers vervoeren en verwacht dat andere vliegmaatschappijen dat voorbeeld snel volgen. Verslaggever Yteke de Jong vertelt of de kans groot is dat we straks alleen nog kunnen vliegen met een vaccinatiepaspoort.