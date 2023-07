Louisa Janssen gilt het uit na onverwachte actie: ‘OMG!’

25 jul. Video

Ze worden nu al de nieuwe Geer en Goor genoemd: realitysterren Louisa Janssen en Michella Kox, die voor hun serie op Videoland allerlei beroepen uittesten. Zo lopen ze in de nieuwste aflevering mee als ouderenhulp in Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst in Oudewater. Daar jaagt één van de bewoners de twee de stuipen op het lijf met een onverwachte actie.