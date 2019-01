Dit is de beul van DanceSing!

VNDG

De talenten van DanceSing moeten afzien in het bootcamp van Rico Verhoeven! De nieuwe talentshow, gepresenteerd door Johnny de Mol en Romy Monteiro en met Gordon, Trijntje Oosterhuis, Timor Steffens en Kenzo Alvares in de jury, is vanaf donderdag 10 januari te zien op 6, om 20.30u.

