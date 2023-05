Zorgen om graaiflatie: ‘Een middelvinger naar de klanten’

16:26 Video

In het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf, bespreken we wat hem bezighoudt in het nieuws. Deze week gaat het over graaiflatie. Die term wordt gebruikt als bedrijven de prijzen harder verhogen dan de inflatie, waardoor de consument de kosten nóg harder ziet oplopen.