'Asielcrisis moet bezworen worden aan voordeur'

Video

Betrokken bewindslieden hebben maandag tijdens het Veiligheidsberaad geen akkoord bereikt met de veiligheidsregio's over de asielcrisis. Het is het zoveelste probleem op zoek naar een oplossing voor de crisisnoodopvang. Woensdag praat de Tweede Kamer met de staatssecretaris van asiel over de problemen.