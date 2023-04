Enzo Knol na groot verlies: ‘Boem, het was klaar’

Voordat Enzo Knol een van de grootste Nederlandse YouTubers werd, ging de vlogger door een zware tijd. Hij blowde veel en stond onder toezicht van jeugdzorg. In een openhartig gesprek met Robbert Rodenburg vertelt Enzo over hoe hij in die periode ook ineens een goede vriend verloor. De hele aflevering van Open Kaart zie je hier.