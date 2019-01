Hierom gaan we massaal uit elkaar (en het is niet wat je denkt!)

Meer dan 1 op de 3 echtparen gaat tegenwoordig uit elkaar. En in januari wordt vaak de knoop doorgehakt om te gaan scheiden. Maar waarom gebeurt het zoveel? Pim Sedee bespreekt het in Praat Mee met scheidingsmediator Yolande de Best en Daphne van Rossum van Vrouw.