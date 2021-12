'Dit is ultieme bewijs relatiebreuk Sarah en André!'

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze keer onthult Evert dat Marco Borsato na alle beschuldigingen naar het buitenland is vertrokken. Ook alles over het succes van de familie Gilles, bekend van het SBS6-programma Massa Is Kassa. Verder het laatste nieuws rondom André Hazes en Sarah van Soelen.