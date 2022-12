Peter Gillis en Nicole uit elkaar? Dit zeggen ze zelf!

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over de scheiding van Femke Halsema, die Privé vorig jaar al wist te onthullen!. Verder: een mogelijke relatiebreuk tussen Peter Gillis en Nicol en de ontroerende foto van Rob de Nijs die met tranen in zijn naar zijn eigen afscheid kijkt.