Toyota GR Supra is project van 19 jaar!

Video

Op het moment dat Toyota de nieuwste generatie Supra introduceerde, was het label precies veertig jaar oud. In 1979 verscheen de eerste editie. Weliswaar als overtreffende trap van de Celica, de typenaam was geboren. Maar waar het lijkt alsof Toyota de naam drie decennia lang in leven heeft gehouden, daar zit een groot gapend gat tussen 2002 en 2019. Waar dat door komt, legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je uit in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Het was namelijk niet zo gepland.