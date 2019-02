Oud-PVV’er bekeerd tot islam

Binnenland

EO-journalist Tijs van den Brink meldt maandag op Twitter dat voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren moslim is geworden. Eerder bekeerde Arnoud van Doorn zich. In Dit Is De Dag (NPO Radio 1) en NieuwLicht (NPO 2) vertelt Van Klaveren voor het eerst zijn verhaal aan Tijs van den Brink.