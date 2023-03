Kritiek op Feyenoord-aanvoerder: ‘Wat ís dit voor idioterie?!’

Video

Er is genoeg te bespreken in Kick-Off Eredivisie. Zo gaan Feyenoord en AZ een ronde verder in Europa en staat de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord dit weekend op het programma. Chef voetbal Valentijn Driessen zet verder de nodige vraagtekens bij de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino.