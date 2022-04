Complete verwoesting in regio Kiev na vertrek Russen

Video

Volgens plaatsvervangend minister van Defensie Hanna Malyar hebben Oekraïense troepen de controle over het gebied rond Kiev herwonnen. Het Russische leger had eerder aangekondigd dat het zich zou focussen op het oosten van het land. Die terugtrekking lijkt nu een feit. Op beelden uit de regio is de verwoesting te zien.