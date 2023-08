‘Hier wordt een vies spel gespeeld door Poetin’

Het is dag 526 in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Erdogan bespreekt met Poetin de voor de wereld zo belangrijke graandeal, Wit-Russische gevechtshelikopters zijn de grens bij Polen overgestoken en in Amerika is er een opmerkelijke enquête gehouden. We bespreken de laatste ontwikkelingen met Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.