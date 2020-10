‘Papa, waarom bleef je niet voor mij?

Vrouw

Rebekka, Stef, Hessel en Annabel zitten nog maar op de basisschool als hun vader zelfmoord pleegt. Hoe gaan zij om met dit verlies? We zien het op 24 oktober om 23:05 uur op NPO3 in de documentaire ‘Waarom bleef je niet voor mij?’.Worstel je met suïcidale gedachten of maak je je zorgen om iemand anders? Praat er dan over. Deskundigen bij 113 Zelfmoordpreventie zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor hulp en vragen. Bel 0800-0113 of ga naar www.113.nl