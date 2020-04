‘Schulden Italië moeten kwijtgescholden’

Video

DFT-verslaggever Martin Visser werkt net als vele Nederlanders thuis. Vanachter zijn laptop spreekt hij in aflevering 4 van ThuiswerkTV met Adriaan Schout, Europa-expert bij Clingendael en Roelof Salomons, hoogleraar in Groningen over de strijd die minister Hoekstra zal moeten leveren in de Eurogroep na het tumult rondom Italië vorige week.