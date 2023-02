Nienke Plas in tranen om baby: ‘Dit is écht een nachtmerrie!’

Dit weekend werden Nienke Plas en haar man Resley van hun roze wolk afgedonderd toen in het ziekenhuis bleek dat hun pasgeboren dochtertje Harley een aangeboren hartafwijking heeft. In een emotionele vlog vertellen de ouders vanuit het ziekenhuis over dit drama.