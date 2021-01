Schrijnende verhalen uit Wuhan: ‘Buurman sprong van 28e verdieping’

Video

Een jaar geleden ging de Chinese stad Wuhan in lockdown door de uitbraak van het coronavirus. Inwoners zaten 76 dagen vast in hun woning en mochten zelfs geen boodschappen doen. Een traumatische ervaring, vertelt correspondent Cindy Huijgen die met de inwoners sprak.Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl.