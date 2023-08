Bizar moment tijdens raceweekend: man springt op het spoor

De NS zette tijdens het raceweekend in Zandvoort honderden medewerkers in om de 134.000 fans veilig en vlot naar hun bestemming te krijgen. Toch kunnen zij niet voorkomen dat een jongeman op zondagavond zomaar op het spoor springt. Verder is het weekend waarin Max Verstappen wederom de Dutch Grand Prix won, zonder grote incidenten op het spoor verlopen. Deze video maakt onderdeel uit van de Telegraaf-serie Handhavers. Bekijk hier eerdere afleveringen.