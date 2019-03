Zo begon het beroemde seksimperium Casa Rosso

VNDG

In de 5-delige documentaire Casa Rosso ziet Abraham zie je de geschiedenis van het bekendste erotische theater ter wereld. Het leven van de eigenaar en zijn entourage vormen de rode draad in de serie.

De start van de erotiek in de Rosse buurt eind zestiger, begin zeventiger jaren zie je in de eerste aflevering. Medewerkers van het eerste uur, Chris & Olga Dolman, Bas van Hout en Jan Otten vertellen over de start van het beroemde seksimperium.