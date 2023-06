’UEFA moet Mourinho maanden schorsen na schandalig gedrag’

In een nieuwe Kick-Off Eredivisie bespreken we de play-offs voor promotie/degradatie en Europees voetbal, het schandalige gedrag van AS Roma-trainer José Mourinho en de strijd om de uitzendrechten van de Eredivisie. Chef voetbal Valentijn Driessen gaat verder in op de opvolging van John Heitinga bij Ajax.