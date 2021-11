Skiërs in onzekerheid: dit zijn de regels per land

Steeds meer landen scherpen hun coronaregels aan en dat heeft gevolgen voor onze wintersport. Zo mag je bijvoorbeeld alleen nog de Oostenrijkse skilift in als je volledig gevaccineerd of genezen bent. Reisverslaggever Koen Nederhof legt uit hoe de situatie in de rest van Europa is.