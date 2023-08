Nederlandse caféhouder in Thailand: ‘Klanten krijgen hier meer dan alleen een drankje’

20:26 Video

In het programma ‘Ewout Onderzoekt’ is presentator Ewout Genemans in Thailand. Hier doet hij onderzoek naar waarom Hollandse mannen op zoek zijn naar Thaise vrouwen. Hij interviewt hiervoor een Nederlandse caféhouder. ‘Ewout Onderzoekt’ is dinsdagavond om 20:30 te zien op RTL 5.