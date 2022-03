Rob Geus kritisch over Peter Gillis-park: ‘Dit is wel een dingetje’

In het SBS-programma Massa Is Kassa heeft Peter Gillis hygiënekoning Rob Geus gevraagd om zijn vakantieparken onder de loep te nemen. Bij de grondige inspectie wordt Rob niet vrolijk. De hele aflevering is dinsdagavond om 20:30 uur te zien op SBS6.