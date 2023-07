'Matthijs van Nieuwkerk, ga lekker naar België!'

09:10 Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week vertelt Jan waar Matthijs van Nieuwkerk zijn carrière verder voort moet gaan zetten. Bekijk hier de hele uitzending.