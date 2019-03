Dit stel doet 6 seks-acts per avond

Deze 5-delige documentaire Casa Rosso ziet Abraham laat je de geschiedenis zien van het bekendste erotische theater ter wereld. Het leven van de eigenaar en zijn entourage vormen de rode draad in de serie.

In deze vierde aflevering: In de jaren negentig neemt Jan Otten het bedrijf over met de hulp van z’n vriend Charles Geerts. De groep groeit gestaag met oa het Erotisch Museum, de Bananenbar en een Peepshow. Ook betreedt het bedrijf een nieuw tijdperk; die van de internetporno. Bekijk alle afleveringen hier.