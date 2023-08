Ondernemers hekelen regels dieselauto's: 'Dan maar met de bakfiets!'

09 aug. Video

Dieselbusjes zijn over anderhalf jaar niet meer welkom in een meerdere gemeentes in Nederland. Dit door strengere regels voor milieuzones. Een groot aantal loodgieters, glaszetters en andere ondernemers kunnen hierdoor hun klanten niet meer bereiken, waarschuwt ING Lease woensdag in De Telegraaf. Ondernemers zijn niet te spreken over de toekomstige regels.