Seksclub-eigenaar in het nauw

VNDG

Deze 5-delige documentaire Casa Rosso ziet Abraham laat je de geschiedenis zien van het bekendste erotische theater ter wereld. Het leven van de eigenaar en zijn entourage vormen de rode draad in de serie.

In deze vijfde en laatste aflevering: Drie jaar lang werd er onderzoek gedaan naar Casa Rosso. De Amsterdamse gemeente probeerde om het bedrijf te laten sluiten, omdat het bedrijf criminogeen zou zijn. Eigenaar Jan Otten komt in het nauw, maar besluit zich nogmaals in de schuld te steken om het bedrijf te redden. Bekijk alle afleveringen hier.