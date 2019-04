Dit zegt Emmen-keeper over treiterende Ajax-fans

Voetbal

Ajax staat weer bovenaan in de Eredivisie na de winst op FC Emmen. Tijdens de wedstrijd stond vooral Emmen-doelman Kjell Scherpen in de schijnwerpers. Ajax wil hem kopen, maar de fans zien dat niet zitten omdat hij zich op 11-jarige leeftijd negatief uitliet over de club uit Amsterdam.