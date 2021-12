'Dit is een enorme doorbraak voor de huizenmarkt'

Video

Kabinet Rutte IV presenteerde woensdag zijn plannen in het regeerakkoord. Een belangrijk onderwerp daarin is de woningmarkt. Zo moeten er per jaar 100.000 nieuwe huizen gebouwd worden en moet er een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening komen. Onno Hoes, voorzitter van makelaarsvereniging NVM, is zeer positief over de plannen.