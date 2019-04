Beelden: zo gedroeg Julian Assange zich in de ambassade

De Spaanse krant El País heeft opvallende beelden gepubliceerd van Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij zat daar zeven jaar en is er afgelopen donderdag uitgezet. Volgens de Ecuadoraanse president Moreno probeerde hij andere landen te bespioneren vanuit de ambassade. Bekijk hier alle beelden.