Vragen over uw pensioen? Stel ze hier!

In de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf is dit keer FNV-voorzitter Han Busker te gast. En uiteraard gaan we met hem en onze columnist Martin Visser uitgebreid spreken over de pensioenen nu de onderhandelingen tussen de vakbond, de werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen.Heeft u zelf vragen aan Han Busker over uw pensioen, stel ze dan per email pensioenen@telegraaf.nl. Wij zullen proberen donderdag zo veel mogelijk van uw vragen te beantwoorden.