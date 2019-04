Is deze film enger dan The Exorcist?

Ouders in Latijns-Amerika jagen hun kroost al eeuwenlang de stuipen op het lijf met verhalen over een spook dat kinderen het water in sleurt en verdrinkt. Dat spook staat nu centraal in de horrorfilm The Curse of La Llorona. Filmjournalist Marco Weijers vertelt hoe eng dit uitpakt.