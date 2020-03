MAFS-Chantal in shock door persiflage in TV Kantine

Sterren

'Wenkie'-Chantal uit Married At First Sight kan haar ogen niet geloven als ze geconfronteerd wordt met haar eigen persiflage in de TV Kantine, gespeeld door actrice Annick Boer. Morgenavond om 20:30 uur te zien op RTL 4.