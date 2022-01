Noodweer treft opnames Beau: 'Was levensgevaarlijk!'

Video

In zijn nieuwe programma Lago di Beau ontvangt Beau van Erven Dorens iedere week twee gasten in zijn idyllische stulpje aan het Italiaanse comomeer. Daar voert hij diepgaande gesprekken. In de eerste aflevering ontvangt hij Nick Schilder en Miljuschka Witzenhausen. Verslaggever Jordi Versteegden sprak met Beau over zijn nieuwe avontuur.