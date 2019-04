Heftige misdaadweek: ‘Dit is echt ongekend’

Binnenland

Handgranaten, explosies en een man die wordt vastgebonden naast zijn brandende auto. Een gewelddadige misdaadweek bewijst dat de zware criminaliteit flink toeneemt, vertelt Mick van Wely. Weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Mail naar m.van.wely@telegraaf.nl of stuur een bericht naar de whatsapp tiplijn.