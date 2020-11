Dit is het verhaal achter de geveilde Banksy van 170.000 euro

Video

Het kunstwerk 'Bird With Grenade' van de Britse kunstenaar Banksy is donderdag voor 170.000 euro geveild in Zwolle. Een Nederlandse verzamelaar kocht het werk. De veilingmeester verklapte dat hij binnenkort nog een Banksy onder de hamer mag brengen.