RTL reageert op bizar handrem-incident MAFS!

Video

Kijkers van Married At First Sight wisten dinsdagavond niet wat ze zagen toen Nicole besloot om aan de handrem te trekken. Ze wilde niet langer bij haar kersverse man Martijn in de auto zitten. Toen hij niet wilde stoppen koos zij voor deze bizarre noodoplossing. Karlijn Bernoster en verslaggever Jordi Versteegden bespreken de reactie van RTL op de ophef die is ontstaan. Dit fragment komt uit de uitzending van Reality Snack die woensdagavond om 22:00 uur volledig is te zien op telegraaf.nl.