Politie verbaasd over deze beelden Katja Schuurman

Video

Katja Schuurman plaatste deze beelden op sociale media. Ze is boos omdat het restaurant van haar vriend, Breda, Freek van Noortwijk, een officiële waarschuwing heeft gekregen omdat gasten nog na 22:00 de zaak verlieten. De Amsterdamse politie is verbaasd, want dit filmpje is gemaakt bij zijn andere zaak, Guts aan de Amsterdamse Utrechtsestraat.