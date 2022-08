Peter Gillis diep door het stof na grote leugen: ‘Grote spijt!’

Video

Nadat hij eerder glashard ontkende, gaf Massa Is Kassa-ster Peter Gillis dinsdag via zijn advocaat toe dat er zich toch iets heeft afgespeeld in zijn privésfeer. Vorige maand ging het gerucht dat de vakantieparkenmiljonair zou zijn opgepakt op verdenking van de mishandeling van zijn vriendin Nicol. Hoewel zij geen aangifte deed wil het OM hem toch vervolgen. Verslaggever Jordi Versteegden sprak vandaag met Peter, die diep door het stof ging.