Emotionele oproep aan moordenaars

Binnenland

Op 1 juni om 17:00 uur wordt in Almere een stille tocht gehouden om aandacht te vragen voor onopgeloste moorden. Ook via een brief van nabestaanden hoopt de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers aandacht te krijgen voor het project. Meer informatie staat op www.onopgelostemoorden.nl.