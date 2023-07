Meteoroloog: ‘Het had misschien wel beter benadrukt kunnen worden’

10:05 Video

Diverse deskundigen stellen dat het KNMI dinsdagavond een strenger weeralarm had moeten afgeven, zodat Nederland beter voorbereid was geweest op de impact van storm Poly. Meteoroloog Helga van Leur is te gast bij Renze en praat hierover.