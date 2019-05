Mollema goedgemutst: nu vasthouden

Wielrennen

Bauke Mollema is in de tweede individuele tijdrit in de Giro d’Italia op de derde plaats geëindigd. Daarmee verraste de Groninger van Trek-Segafredo die veel tijdwinst boekte op klassementsrenners als de Brit Simon Yates en de Colombiaan Miguel Ángel López. De grote winnaar was echter Primoz Roglic.