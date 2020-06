Is de A3 nog wel een echte Audi?

Video

De Audi A3 Sportback is de middenklasser waar zoveel leaserijders op hebben gewacht. Hij staat op een doorontwikkeling van het bestaande platform en deelt nog meer componenten dan voorheen met zijn concerngenoten Volkswagen Golf, Seat Leon en Skoda Octavia. Vooral in het interieur, maar weet hij zich nu dan nog wel te onderscheiden als echte Audi? In deze video geeft Autovisie-redacteur Peter Hilhorst de antwoorden.