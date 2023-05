Waanzinnig! miljoenen streams voor ’onbekende’ Drentse volkszanger

06:56 Video

Met zijn hit Engelbewaarder zet Marco Schuitmaker al maandenlang iedere kroeg in Nederland op zijn kop. Inmiddels is het zelfs de meest gestreamde hit van dit moment. Maar wie is Marco eigenlijk? Hein Keijser ging bij hem langs in het Drentse dorpje Roden.