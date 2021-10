Schokkend detail ontdekt op foto Rachel Hazes

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week staat Rachel Hazes op de cover met een schokkend verhaal. Alles daarover in deze uitzending. Verder nieuws over Gordon en De Scheetjes, bekend van Ik Vertrek. Privé sprak exclusief met Karin over haar scheiding met Hans.