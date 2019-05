RKC terug naar Eredivisie: ‘Het is gekkenhuis’

Voetbal

RKC is gepromoveerd naar de Eredivisie na een absoluut spektakelstuk tegen Go Ahead Eagles (4-5). De bezoekers uit Brabant leken bij een 4-3 achterstand verslagen, maar zorgden diep in blessuretijd voor een bijna ondenkbaar scenario. Over deze sensatie van RKC zal nog lang worden nagepraat.