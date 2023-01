Vertrekkend CU-leider Segers: ‘Hier maak ik mij zorgen over’

Video

Na 10 jaar vertrekt CU-leider Gert-Jan Segers uit de politiek. Dat heeft hij in een brief bekend gemaakt aan de leden van zijn partij. In zijn tijd in de Tweede Kamer is de polarisatie toegenomen en het politieke debat verhard. Vrijdagochtend gaf Segers in de Tweede Kamer een verklaring aan journalisten en keek hij terug op zijn jaren in de politiek.