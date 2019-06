Champions League-winnaars Oranje: ’Alleen in het vliegtuig geslapen’

Sport

Na hun triomftocht in de Champions League meldden de Liverpool-spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zich maandagavond in Portugal, om zich bij het Nederlands elftal te voegen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt donderdagavond in de halve finale van de Nations League tegen Engeland en daar hebben beide spelers ontzettend veel zin in. Telesport ving het duo op de luchthaven van Faro op.