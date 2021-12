'Goedkope opvolger Frank Dane gaat het niet redden!'

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. In de laatste aflevering van het jaar blikken we terug op het bewogen showbizz-jaar. Ook bespreekt Pim met Jan de nieuwe liefde van André Hazes en de ochtendshow-rel bij Radio 538.